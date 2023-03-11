Події

11:36 11.03.2023

У Києві в суботу прогнозують сильний дощ, гідрослужби "Київавтодору" почали посилене чергування

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У Києві в суботу прогнозують сильний дощ, гідрослужби "Київавтодору" почали посилене чергування

Сильний дощ очікується в Києві протягом суботи, 11 березня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби "Київавтодору". За необхідності - техніка чергуватиме на місцях. Завчасно до прогнозованих опадів гідрослужби обстежили та очистили зливоприймачі в проблемних місцях", - ідеться в повідомленні.

У міськадміністрації закликали водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватися швидкісного режиму.

Також у столичній міськадміністрації повідомили, що в Києві станом на 8:00 11 березня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон - у нормі.

Теги: #київ #дощ #готовність

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