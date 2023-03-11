Події

11:08 11.03.2023

Зайнята окупантами східна частина Бахмута відкрита для обстрілів українськими силами - британська розвідка

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Зайнята окупантами східна частина Бахмута відкрита для обстрілів українськими силами - британська розвідка

Залишена українськими Силами оборони і зайнята російськими окупантами, зокрема, бойовиками приватної військової компанії "Вагнера", східна частина Бахмута Донецької області прострілюється українськими підрозділами, повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

"У центрі міста лінія фронту проходить через річку Бахмутка. Українські сили утримують західну частину міста і зруйнували ключові мости через річку, яка протікає з півночі на південь через смугу відкритої місцевості завширшки 200-800 м між забудованими районами. Оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, цей район перетворився на зону ураження, що, ймовірно, створить серйозні труднощі для сил "Вагнера", які намагаються продовжити фронтальний наступ на захід", - ідеться в повідомленні.

Водночас, зазначають у розвідці, українські сили та лінії постачання на захід від міста наразі залишаються вразливими для спроб окупантів обійти українських захисників із півночі та півдня. 

Теги: #розвідка #ситуація #бахмут

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