Події

03:07 11.03.2023

Виробництво пива в Україні у січні-лютому 2023р. скоротилося майже на 8,9%

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Виробництво пива в Україні у січні-лютому 2023р. скоротилося майже на 8,9%

 

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) у січні-лютому 2023 року знизилося на 8,9% порівняно з першими двома місяцями 2022 року - до 16,2 млн дал, повідомляється на сайті галузевої організації пивоварів "Укрпиво" у п'ятницю.

При цьому уточнюється, що у січні цього року відставання у виробництві цього напою від показників січня-2022 становило 15,2%.

У свою чергу, за січень-лютий 2023 року в Україні вироблено 28,9 тис. тонн солоду, що на 5,7% менше від показників перших двох місяців минулого року.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні у 2022 році знизилося на 27,9% порівняно з 2021 роком – до 122,8 млн. дал.

До кінця 2022 року пивоварна галузь частково відновилася після падіння виробництва цього напою у першому кварталі на 50% через російське вторгнення та зупинення частини пивоварних заводів. Так, за підсумками перших чотирьох місяців 2022 року падіння склало 42,8% до аналогічного періоду 2021 року, січня-травня - 36,4%, січня-червня - 32%, січня-липня та січня-серпня - по 31,6% , січня-вересня – 30,5%, січня-жовтня – 28,6%, січня-листопада – 28,1%, всього позаминулого року – 27,9%.

Теги: #пиво #статистика #виробництво

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