Події

21:03 10.03.2023

Meta хоче створити нову соцмережу, схожу на твіттер

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Meta хоче створити нову соцмережу, схожу на твіттер

Компанія Meta вивчає можливість створення нової соцмережі, в якій можна буде ділитися інформацією, повідомляє CNN з посиланням на представника компанії.

"Ми вважаємо, що існує можливість для окремого простору, де творці контенту і громадські діячі зможуть ділитися своєчасною інформацією за своїми інтересами", - йдеться в заяві представника Meta для CNN.

Телеканал зазначає, що задумана соцмережа за концепцією схожа з твіттером.

Планується, що ця платформа буде децентралізованою, тобто користувачі зможуть створювати різні сервери або спільноти, кожна зі своїми власними правилами, а не одну центральну платформу.

Американський мільярдер Ілон Маск придбав Twitter за $44 млрд минулого року. Оголошена у квітні угода була закрита тільки наприкінці жовтня після довгих розглядів між сторонами, що стосуються розкриття інформації про фейкові акаунти. Після купівлі компанії Маск неодноразово заявляв про намір дотримуватися свободи слова на платформі.

Низка ЗМІ зазначають, що нова платформа буде пов'язана з інстаграм, що дасть змогу користувачам цієї соцмережі заходити туди з уже наявних акаунтів.

 

 

Теги: #сша #плани #соцмережі

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