Події

20:47 10.03.2023

Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

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Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

Електропостачання в Харківській області після чергового російського ракетного удару відновлено для більшості абонентів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Харківська область: станом на вечір більшості споживачів постачання електрики відновлено", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Водночас, зазначив він, усе ще багато споживачів у самому Харкові відключені від світла, у місті проблеми зі зв'язком.

"Усі служби працюють, щоб відновити енергопостачання споживачам. Нам вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру", - сказав президент.

"Досі непросто в Житомирі. Хоча систему загалом збалансували, можуть бути відключення. Енергетики працюють. Запоріжжя: робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста. Київ: тепломережі відновлюють. Дякую всім, хто залучений до цих робіт, і всім, хто допомагає", - сказав Зеленський.

 

Теги: #енергопостачання #харківська_область

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