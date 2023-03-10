Події

20:28 10.03.2023

Україна розпочала переговори з Норвегією щодо організації навчання пілотів

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Україна розпочала переговори з Норвегією щодо організації навчання пілотів

Україна розпочала переговори з Норвегією щодо організації навчання для українських пілотів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розпочинаємо спілкування з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як повідомлялося, у п'ятницю Зеленський зустрівся в Києві з главою оборонного відомства Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Під час зустрічі президент України позитивно відзначив ухвалене нещодавно Королівством рішення про виділення 7 мільярдів євро на п'ятирічну програму підтримки України.

 

Теги: #навчання #норвегія #пілоти

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