Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в п'ятницю в регіоні загинуло двоє цивільних, ще троє поранені

Унаслідок обстрілу Дніпропетровської області російськими окупантами в п'ятницю в регіоні загинули 2 чоловіків і ще 3 дістали поранення, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Найбільш гірко повідомляти про людські втрати. Їх маємо після артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади, що на Нікопольщині. Загинули двоє чоловіків - 32 та 41 рік. Ще троє - поранені. Їм 42, 52 і 57 років", - написав Лисак у телеграмі в п'ятницю.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у громаді пошкоджено транспортне підприємство. Також пошкоджено триповерхівку та 7 приватних будинків. "А ще - господарські будівлі, гараж, авто та лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються", - підсумував він.