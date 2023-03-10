Події

18:41 10.03.2023

Повідомлено про підозру колишньому директору з правових питань ДП "Антонов" та його спільнику за розтрату 18 млн грн

3 хв читати
Повідомлено про підозру колишньому директору з правових питань ДП "Антонов" та його спільнику за розтрату 18 млн грн

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) 10 березня повідомили про підозру в розтраті та пособництві в розтраті понад 18 млн грн коштів держпідприємства і складанні завідомо неправдивих документів колишньому директору з правових питань ДП "Антонов" і директору адвокатського об'єднання, повідомила пресслужба САП.

"Дії колишнього посадовця ДП "Антонов" кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, директора адвокатського об’єднання - та за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України", - ідеться в пресрелізі САП, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

З огляду на те, що місцеперебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Як повідомляється, слідство встановило, що в липні 2018 року адвокатське об'єднання в межах договору про надання юридичних послуг зобов'язалося надати послуги ДП "Антонов" зі стягнення заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк", за депозитним договором загальний обсяг якої становив понад 347 млн грн. У грудні 2018 року до ДП "Антонов" від АТ "Брокбізнесбанк" як часткове стягнення заборгованості передано нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн грн.

Згідно з укладеним договором та додатковою угодою до нього, винагорода адвокатів за юридичні послуги мала становити 5% від вартості зазначеного переданого, але нереалізованого майна. Однак директор із правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові та за пособництва директора адвокатського об'єднання, погодив оплату послуг адвокатам у безпідставно завищеному розмірі - майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у майже 7 млн грн).

У травні 2021 року на виконання законів України та розпорядження Кабінету Міністрів України нежитлову будівлю передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. При цьому на зазначену суму було списано боргові зобов'язання ДП "Антонов" перед державою.

"У подальшому директор з правових питань ДП "Антонов" за пособництва директора адвокатського об’єднання безпідставно прийняв виконання юридичних послуг та надав дозвіл на додаткове перерахування грошових коштів державного підприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання юридичних послуг внаслідок передачі до сфери управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Указані дії осіб призвели до повторної розтрати матеріальних ресурсів ДП "Антонов" на суму понад 11 млн грн" - уточнюють у САП.

"При цьому адвокатське об’єднання до передачі будівлі від ДП "Антонов" до іншої державної установи та списання боргових зобов’язань ДП "Антонов" перед державою жодного відношення не мало, а вказане питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг", - наголошується в повідомленні САП.

Злочинні дії осіб призвели до завдання держпідприємству понад 18 млн грн збитків.

Теги: #антонов #чиновники #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 10.03.2023
Нардепа Ісаєнка та екскерівника управління справами апарату ВР підозрюють у спробі незаконного заволодіння землею

Нардепа Ісаєнка та екскерівника управління справами апарату ВР підозрюють у спробі незаконного заволодіння землею

09:20 10.03.2023
Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов"

Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов"

11:44 07.03.2023
Реконструкція зоопарку в Києві завдала столиці понад 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено посадовцям КП і підряднику - прокуратура

Реконструкція зоопарку в Києві завдала столиці понад 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено посадовцям КП і підряднику - прокуратура

21:22 06.03.2023
СБУ повідомила про підозру "церковному блогеру" УПЦ (МП) за розпалювання міжконфесійної ворожнечі

СБУ повідомила про підозру "церковному блогеру" УПЦ (МП) за розпалювання міжконфесійної ворожнечі

07:25 01.03.2023
На Вінниччині прокуратура повідомила про підозру чиновнику лісгоспу при Міноборони за незаконне вирубування лісу

На Вінниччині прокуратура повідомила про підозру чиновнику лісгоспу при Міноборони за незаконне вирубування лісу

18:05 22.02.2023
Ексміністру інфраструктури та його першому заступнику повідомлено про підозру за $30 млн збитків державі

Ексміністру інфраструктури та його першому заступнику повідомлено про підозру за $30 млн збитків державі

12:22 17.02.2023
Прокуратура Кримської автономії повідомила про підозру окупаційному муфтію мусульман Криму

Прокуратура Кримської автономії повідомила про підозру окупаційному муфтію мусульман Криму

10:44 13.02.2023
Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

12:55 11.02.2023
Голова СК РФ повідомлений про підозру за створення каральних органів в окупованих областях України

Голова СК РФ повідомлений про підозру за створення каральних органів в окупованих областях України

05:27 11.02.2023
США ввели санкції щодо кількох колишніх та нинішніх болгарських чиновників

США ввели санкції щодо кількох колишніх та нинішніх болгарських чиновників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

Україна розпочала переговори з Норвегією щодо організації навчання пілотів

Ставка обговорила ситуацію в Бахмуті та можливості зміцнення там українських позицій

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

ОСТАННЄ

Meta хоче створити нову соцмережу, схожу на твіттер

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

Енергокомітет ВР звернеться до парламентів Естонії, Латвії та Литви з пропозицією відмовитися від імпорту російського скрапленого нафтового газу

Україна розпочала переговори з Норвегією щодо організації навчання пілотів

Ставка обговорила ситуацію в Бахмуті та можливості зміцнення там українських позицій

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

Палата представників США підтримує розкриття розвідданих про походження коронавірусу

США передали Україні предмети культурної спадщини, вилучені під час спроби їх незаконного ввезення з Росії

Норвегія передасть Україні дві системи ППО NASAMS

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА