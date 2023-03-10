Повідомлено про підозру колишньому директору з правових питань ДП "Антонов" та його спільнику за розтрату 18 млн грн

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) 10 березня повідомили про підозру в розтраті та пособництві в розтраті понад 18 млн грн коштів держпідприємства і складанні завідомо неправдивих документів колишньому директору з правових питань ДП "Антонов" і директору адвокатського об'єднання, повідомила пресслужба САП.

"Дії колишнього посадовця ДП "Антонов" кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, директора адвокатського об’єднання - та за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України", - ідеться в пресрелізі САП, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

З огляду на те, що місцеперебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Як повідомляється, слідство встановило, що в липні 2018 року адвокатське об'єднання в межах договору про надання юридичних послуг зобов'язалося надати послуги ДП "Антонов" зі стягнення заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк", за депозитним договором загальний обсяг якої становив понад 347 млн грн. У грудні 2018 року до ДП "Антонов" від АТ "Брокбізнесбанк" як часткове стягнення заборгованості передано нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн грн.

Згідно з укладеним договором та додатковою угодою до нього, винагорода адвокатів за юридичні послуги мала становити 5% від вартості зазначеного переданого, але нереалізованого майна. Однак директор із правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові та за пособництва директора адвокатського об'єднання, погодив оплату послуг адвокатам у безпідставно завищеному розмірі - майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у майже 7 млн грн).

У травні 2021 року на виконання законів України та розпорядження Кабінету Міністрів України нежитлову будівлю передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. При цьому на зазначену суму було списано боргові зобов'язання ДП "Антонов" перед державою.

"У подальшому директор з правових питань ДП "Антонов" за пособництва директора адвокатського об’єднання безпідставно прийняв виконання юридичних послуг та надав дозвіл на додаткове перерахування грошових коштів державного підприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання юридичних послуг внаслідок передачі до сфери управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Указані дії осіб призвели до повторної розтрати матеріальних ресурсів ДП "Антонов" на суму понад 11 млн грн" - уточнюють у САП.

"При цьому адвокатське об’єднання до передачі будівлі від ДП "Антонов" до іншої державної установи та списання боргових зобов’язань ДП "Антонов" перед державою жодного відношення не мало, а вказане питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг", - наголошується в повідомленні САП.

Злочинні дії осіб призвели до завдання держпідприємству понад 18 млн грн збитків.