Події

14:34 10.03.2023

Українка дістала поранень унаслідок стрілянини в молитовному будинку Гамбурга, їй надають необхідну медичну допомогу - МЗС

1 хв читати

Українка дістала поранень унаслідок стрілянини в молитовному будинку Гамбурга, Генеральне консульство України вже взаємодіє з німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Унаслідок стрілянини в молитовному будинку Гамбурга дістала поранень українська громадянка. Наразі їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє з німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв'язок із рідними постраждалої", - повідомив Ніколенко.

У МЗС зазначили, що найближчим часом український консул також відвідає лікарню, щоб надати громадянці консульську допомогу.

Раніше Spiegel повідомив, що в Гамбурзі невідомий влаштував стрілянину в залі Свідків Єгови. Декілька людей були вбиті і поранені. За інформацією видання, підозрюваним є колишній член громади Свідків Єгови віком від 30 до 40 років.

Теги: #поранення #гамбург #українка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:08 06.03.2023
Посольство України взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування обставин смерті 14-річної українки - МЗС

Посольство України взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування обставин смерті 14-річної українки - МЗС

14:48 10.02.2023
У Туреччині з-під завалів врятували українку з дитиною – ЗМІ

У Туреччині з-під завалів врятували українку з дитиною – ЗМІ

08:56 31.01.2023
Урядом розроблено план із цифровізації військово-лікарської комісії

Урядом розроблено план із цифровізації військово-лікарської комісії

15:32 28.01.2023
Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

10:25 04.01.2023
Японський журналіст, який постраждав від ракетного удару по Києву, повідомив про повернення додому

Японський журналіст, який постраждав від ракетного удару по Києву, повідомив про повернення додому

21:07 31.12.2022
Посольство Японії глибоко обурене ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві

Посольство Японії глибоко обурене ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві

18:01 31.12.2022
У результаті російського обстрілу Херсонської області постраждали двоє дітей – голова ОВА

У результаті російського обстрілу Херсонської області постраждали двоє дітей – голова ОВА

19:05 12.12.2022
Колаборанта Булюка поранено в результаті підриву автомобіля в Скадовську

Колаборанта Булюка поранено в результаті підриву автомобіля в Скадовську

20:47 11.11.2022
У Харкові двоє підлітків отримали поранення внаслідок детонації підривника РСЗВ

У Харкові двоє підлітків отримали поранення внаслідок детонації підривника РСЗВ

13:11 11.11.2022
У Харкові двоє підлітків поранені внаслідок вибуху касетного боєприпасу

У Харкові двоє підлітків поранені внаслідок вибуху касетного боєприпасу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фінляндія підтримує ідею заморожування та вилучення російських активів - Марін

Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

Чутки про причетність України до підриву "Північного потоку-2" поширюють ті, чий бізнес потерпає від санкцій, - Зеленський

Зеленський про очікування від майбутнього саміту НАТО: Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху, доки ми ще не в Альянсі

Повністю відновлено електропостачання в Одеській області

ОСТАННЄ

Фінляндія підтримує ідею заморожування та вилучення російських активів - Марін

Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

Чутки про причетність України до підриву "Північного потоку-2" поширюють ті, чий бізнес потерпає від санкцій, - Зеленський

Зеленський про очікування від майбутнього саміту НАТО: Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху, доки ми ще не в Альянсі

РФ використала під час обстрілу 9 березня стільки ракет, скільки може зробити за місяць, - ГУР

В Україні заочно судитимуть президента-втікача Януковича за незаконне переправлення через держкордон

Ігнат: Дізнаєтеся, що система Patriot в Україні, коли буде збито перший ворожий літак

Повністю відновлено електропостачання в Одеській області

Російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Костянтинівку, шістьох осіб поранено - голова ОВА

Президент України та прем'єр Фінляндії взяли участь у церемонії прощання з Дмитром Коцюбайлом і вшанували пам'ять загиблих захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА