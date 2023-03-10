Українка дістала поранень унаслідок стрілянини в молитовному будинку Гамбурга, їй надають необхідну медичну допомогу - МЗС

Українка дістала поранень унаслідок стрілянини в молитовному будинку Гамбурга, Генеральне консульство України вже взаємодіє з німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Унаслідок стрілянини в молитовному будинку Гамбурга дістала поранень українська громадянка. Наразі їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє з німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв'язок із рідними постраждалої", - повідомив Ніколенко.

У МЗС зазначили, що найближчим часом український консул також відвідає лікарню, щоб надати громадянці консульську допомогу.

Раніше Spiegel повідомив, що в Гамбурзі невідомий влаштував стрілянину в залі Свідків Єгови. Декілька людей були вбиті і поранені. За інформацією видання, підозрюваним є колишній член громади Свідків Єгови віком від 30 до 40 років.