Події
17:11 12.08.2025

В Росії Українку засудили на 5 років ув’язнення медикиню за службу в ЗСУ у 2018 році

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до п’яти років та двох місяців загального режиму 54-річну українку Олену Іпатову, визнавши її винною за статтею про участь у терористичній спільноті, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, Іпатова була затримана в березні 2025 року. Російська окупаційна адміністрація на Донеччині повідомила, що Іпатова служила медиком в штурмовому батальйоні "Айдар" Збройних сил України з січня по весну 2018 року. При цьому не зазначається, що вона продовжувала службу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Українське МВС розшукує Іпатову з 20 лютого 2025 року.

У виданні відзначили, що російські суди регулярно засуджують громадян України з окупованих територій, які чинили опір російським військовим, до великих термінів за звинуваченнями в терактах та "державній зраді".

