Наєв позитивно оцінив застосування мобільних вогневих груп ППО на півночі України за останні місяці

Застосування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, розпочате наприкінці 2022 року в Північній операційній зоні, зарекомендувало себе досить добре, за цей час вони вже знищили десятки повітряних цілей, повідомляє пресслужба Об'єднаних сил Збройних сил України.

"Поява мобільних вогневих груп - це вдала оптимізація ЗСУ. На автомобілі, надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема великокаліберний кулемет або переносний зенітно-ракетний комплекс. Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому", - зазначив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

Як наголошується в повідомленні, головною перевагою таких мобільних вогневих груп порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання - до десяти хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення противника.

Склад такої групи може налічувати до чотирьох військовослужбовців - водій, кулеметник, оператор переносного зенітно-ракетного комплексу та командир групи. Маршрути обираються за результатами аналізу попередніх повітряних ударів ворога.