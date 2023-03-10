Наєв позитивно оцінив застосування мобільних вогневих груп ППО на півночі України за останні місяці
Застосування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, розпочате наприкінці 2022 року в Північній операційній зоні, зарекомендувало себе досить добре, за цей час вони вже знищили десятки повітряних цілей, повідомляє пресслужба Об'єднаних сил Збройних сил України.
"Поява мобільних вогневих груп - це вдала оптимізація ЗСУ. На автомобілі, надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема великокаліберний кулемет або переносний зенітно-ракетний комплекс. Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому", - зазначив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
Як наголошується в повідомленні, головною перевагою таких мобільних вогневих груп порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання - до десяти хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення противника.
Склад такої групи може налічувати до чотирьох військовослужбовців - водій, кулеметник, оператор переносного зенітно-ракетного комплексу та командир групи. Маршрути обираються за результатами аналізу попередніх повітряних ударів ворога.