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09:54 10.03.2023

У Харківській області без світла залишається близько 520 тис. споживачів

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У Харківській області без світла залишається близько 520 тис. споживачів

Енергопостачання понад 90% споживачів Харківської області вже відновлено після масованого ракетного удару, завданого російськими окупантами в ніч на 9 березня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Електроенергія відсутня у жителів Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад. У Харкові заживлена критична інфраструктура і частина споживачів. Відновлювальні роботи тривають", - написав Синєгубов у телеграмі у п'ятницю вранці.

За його словами, без світла залишаються 470 тис. споживачів у Харкові та 50 тис. в інших населених пунктах Харківської області.

Синєгубов повідомив також, що минулої доби окупанти масовано обстрілювали зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та іншого озброєння прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Стрілеча, Західне та Лиман. Було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих не зафіксовано.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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