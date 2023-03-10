Події

07:11 10.03.2023

Ворог обстріляв із мінометів жителів Олешків на Херсонщині, а в Рубіжному розміщує о/с у житлових кварталах, прикриваючись цивільними

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Ворог обстріляв із мінометів жителів Олешків на Херсонщині, а в Рубіжному розміщує о/с у житлових кварталах, прикриваючись цивільними

Російські окупанти прикриваються цивільним населенням у Рубіжному, розміщують особовий склад у житлових кварталах, а в Олешках (Херсонська обл.) здійснили мінометний обстріл по місцевих жителях, повідомляє Генеральний штаб України.

Так, у черговий раз російські загарбники вчиняють злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки.

А в Рубіжному Луганської області ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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