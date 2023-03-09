Усіх затриманих на акціях протесту в Тбілісі звільнено - МВС Грузії

Усіх учасників акцій протесту біля будівлі парламенту Грузії, затриманих 7 і 8 березня, було звільнено, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

"Частина затриманих постала перед судом, а решта були звільнені у зв'язку із закінченням терміну перебування в слідчому ізоляторі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що триває розслідування фактів нападів на співробітників поліції та інших насильницьких дій під час протестів. Тривають оперативно-розшукові заходи з метою виявлення і затримання осіб, причетних до заворушень.