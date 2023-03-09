Події

19:02 09.03.2023

Партнери підтримують Україну в питанні захисту Бахмута - Єрмак

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Партнери підтримують Україну в питанні захисту Бахмута - Єрмак

Керівництво України не має жодних розбіжностей із партнерами щодо необхідності оборони Бахмута, сказав журналістам у четвер у Києві глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми обговорювали це питання вчора в телефонній розмові з Джейком Салліваном (помічник президента США з питань національної безпеки - ІФ-У).

"Іще раз було наголошено - в нас немає жодних розбіжностей. Ми зміцнюємо Бахмут, і вони нас у цьому підтримують", - сказав Єрмак.

Теги: #партнери #бахмут #єрмак

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