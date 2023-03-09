Угода щодо Чорноморської зернової ініціативи має бути продовжена на невизначений термін - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що угоду щодо Чорноморської зернової ініціативи мають продовжити на невизначений термін.

"Ми вважаємо цю ініціативу одним із пунктів мирного плану, вона має бути продовжена на невизначений термін", - сказав він у четвер журналістам у Києві.

Єрмак назвав заяви про можливе припинення її дії "тиском на посередників - Туреччину та ООН".

"Щонайменше її має бути продовжено на той самий термін, що і раніше", - додав глава Офісу президента.

Продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, згідно з якою українське зерно постачають із порту Одеса, обговорювалося 8 березня на зустрічі президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша.

Поки що її дію погоджено до 18 березня 2023 року. Росія неодноразово наполягала на розблокуванні в рамках ініціативи експорту її мінеральних добрив.