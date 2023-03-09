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17:12 09.03.2023

Окупанти вивели два носії "Калібрів" у Чорне море на чергування - ВМС ЗСУ

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Окупанти вивели два носії "Калібрів" у Чорне море на чергування - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 9 березня перебувають вісім ворожих кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом чотири ракети, повідомляють на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у телеграмі.

В Азовському морі розміщується один ворожий корабель, у Середземному - сім, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря три судна, з них три йшли з Босфору, а в бік Чорного - 19 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку Босфору.

Як повідомлялося, протягом кількох днів у проміжку між 2 і 7 березня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети. 8 березня окупанти прибрали з чергування всі кораблі-ракетоносії.

Теги: #чорне_море #калібр

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