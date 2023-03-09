Події

15:26 09.03.2023

Теплопостачання вже відновлено в 300 житлових будинках Києва - мер

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Теплопостачання вже відновлено в 300 житлових будинках Києва - мер

КП "Київтеплоенерго" поетапно відновлює теплопостачання споживачів після ракетних ударів по критичній інфраструктурі міста, повідомив мер Віталій Кличко.

"Уже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків. Тривають роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла. В основному це будівлі в центрі та на лівому березі столиці", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі в четвер.

Як зазначив мер столиці, відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання.

"Через знеструмлення котелень КП "Київтеплоенeрго" застосувало екстрені алгоритми реагування. Більше половини котельних міста переключили на альтернативні джерела електропостачання - генератори", - поінформував Кличко.

Теги: #київ #теплопостачання

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