Під охорону взято понад 400 об'єктів національної транспортної системи України - Держспецслужба транспорту

Наразі здійснюється охорона й оборона понад 400 об'єктів національної транспортної системи України на всій території країни, повідомив заступник начальника Головного штабу Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту полковник Сергій Тихоненко.

"Наразі служба взяла під охорону понад 400 об'єктів національної транспортної системи України. На всій території країни. Крім того, військовослужбовці виконують великий обсяг завдань із відновлення транспортної інфраструктури, і залізничної, і автодорожньої", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Тихоненко пояснив, що наразі Державна спеціальна служба транспорту виконує такі завдання: відновлення транспортних комунікацій, порушених через російську агресію; розмінування транспортних об'єктів; охорона важливих транспортних об'єктів.

Також підрозділи служби проводять роботи з відновлення мостових переходів, що зруйновані під час бойових дій.

"Крім того, наші підрозділи виконують завдання безпосередньо в районах бойових дій - Харківська, Луганська, Донецька області, та на окупованій території Херсонської області", - розповів Тихоненко.

Він наголосив, що підрозділи служби одними з перших працювали в зоні Чорнобильської АЕС, коли забезпечували перевірку та розмінування залізничного сполучення.

Загалом сапери служби обстежили та убезпечили близько 1800 км залізничних та майже 165 км автомобільних доріг.