Боррель: Росія намагається повністю знищити цивільну інфраструктуру України

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель констатує, що нещодавні обстріли України ще раз демонструють намір Росії повністю знищити цивільну інфраструктуру країни.

"Сьогодні остання погана новина полягає в тому, що Росія атакувала Запорізьку атомну електростанцію. Її вкотре відключили від електромережі України. Наскільки нам відомо, 40% населення Києва без електрики, з безліччю чорних дірок у системі електропостачання у всій країні. Це показує, що вкотре Росія намагається повністю знищити цивільну інфраструктуру України. І саме тому ми маємо продовжувати забезпечувати способи самозахисту України", - сказав Боррель у четвер у Стокгольмі перед початком неформального засідання Ради з питань закордонних справ і розвитку.

Окрім того, високий представник повідомив, що на порядку денному сьогоднішнього засідання стоїть питання відновлення України, фінансування реконструкції та використання для цього заморожених російських активів відповідно до міжнародного та європейського права.

"Обидві речі йдуть разом. Учорашнє обговорення і сьогоднішнє обговорення переслідують одну мету: підтримати Україну, захистити і відновити. Підтримувати Україну у військовому напрямі й підтримувати цивільне населення. Міністри обговорять усі шляхи і засоби, які ми можемо мобілізувати, щоб підтримати відновлення України", - пояснив він.