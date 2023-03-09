Унаслідок падіння уламків російської ракети в Тернопільській області пошкоджено п'ять будівель

П'ять будівель, одна з яких житлова, були пошкоджені внаслідок падіння уламків російської ракети в Тернопільській області у ніч проти четверга, повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено п'ять будівель, одна з яких житлова. Жертв і постраждалих немає", - написав Труш у телеграм-каналі у четвер.

Він зазначив, що за результатами огляду уламків вибухотехніками небезпечних частин не виявлено, проте місце події може бути уражене залишками ракетного палива.

"На місці події працюють оперативно-слідчі групи УСБУ та ГУ НП в області, а також фахівці ГУ ДСНС з метою встановлення маркування ракети та збору речових доказів", - підсумував голова ОВА.