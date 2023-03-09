Ракетна атака призвела до затримки 15 поїздів більш ніж на 30 хвилин

Нічна ракетна атака РФ призвела до затримки 10-ти поїздів із 98-ми більш ніж на годину і ще 5-ти – на понад 30 хвилин, повідомила "Укрзалізниця" в телеграм-каналі.

Зокрема: поїзд №191/192 Краматорськ Одеса запізнювався на 2:51, №7/8 Одеса Харків - 2:42, №91/92 Харків Одеса - 2:31, №53/54 Одеса Дніпро - 2:23, №29/30 Ужгород Київ - 1:54, №7/8 Чернівці Київ - 1:52, №43/44 Київ Івано-Франківськ - 1:38.

Затримка поїзда №95/96 Рахів Київ становила 1:17, №23/24 Холм Київ - 1:14, №31/32 Перемишль Запоріжжя - 1:11, №119/120 Львів Запоріжжя - 0:55, №77/78 Одеса Ковель - 0:51, №749/750 Київ Відень - 0:40, №45/46 Харків Ужгород - 0:32, №3/4 Запоріжжя Ужгород - 0:30.

"У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених дільниць по всій країні, задіяно резервні тепловози", - сказано в повідомленні.

Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а "фортеці незламності" з резервним харчуванням готові приймати гостей весь день, запевнили в УЗ.

Також повідомляється, що всіх пасажирів, які через повітряну тривогу запізнилися на свої ранкові рейси, приймають на борт найближчих рейсів у тому самому напрямку впродовж доби з тими самими квитками.

Київська кільцева електричка продовжує курсувати чітко за графіком із зупинками біля трьох важливих вузлів із пересадкою на поїзди далекого сполучення: Київ-Пасажирський, Дарниця та Святошин.