Події

08:26 09.03.2023

У результаті атаки в Дніпропетровській області попередньо загинула людина, дві поранені

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Унаслідок атаки, здійсненої в ніч на четвер, у Дніпропетровській області попередньо загинула 1 людина, 2 дістали поранення, було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Прильоти - у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві - постраждали. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідовують наслідки атак", - написав очільник ОВА в телеграм-каналі.

Уночі ворог обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, було випущено майже 40 снарядів, унаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Також поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх було госпіталізовано.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська_область

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