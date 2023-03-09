Попередньо в об'єкт інфраструктури в Києві влучила ракета типу "Кинджал"

У ніч на четвер ворог здійснив масову ракетну атаку, за попередньою інформацією, в об'єкт інфраструктури в Києві влучила аеробалістична ракета типу "Кинджал".

"(...) рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами і БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в об'єкт інфраструктури", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

Усі служби працюють на місці. Триває ліквідація наслідків. У столиці задіяно часткові екстрені відключення електроенергії.