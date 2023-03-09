Події

07:44 09.03.2023

Резніков обговорив із прем'єр-міністром Швеції поточну ситуацію в Україні

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Резніков обговорив із прем'єр-міністром Швеції поточну ситуацію в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої було обговорено поточну ситуацію в Україні.

"Зустрівся з Ульфом Крістерссоном у Стокгольмі. Ми обговорили поточну ситуацію в Україні і те, як ми можемо разом зміцнити безпеку в Європі. Я подякував прем'єр-міністру за безпрецедентну підтримку боротьби України за свободу", - написав Резніков у твіттері в середу ввечері.

 

 

 

Теги: #розмова #ситуація #швеція

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