Резніков обговорив із прем'єр-міністром Швеції поточну ситуацію в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої було обговорено поточну ситуацію в Україні.

"Зустрівся з Ульфом Крістерссоном у Стокгольмі. Ми обговорили поточну ситуацію в Україні і те, як ми можемо разом зміцнити безпеку в Європі. Я подякував прем'єр-міністру за безпрецедентну підтримку боротьби України за свободу", - написав Резніков у твіттері в середу ввечері.