Усі три активні АЕС України через загрозу ракетних обстрілів знизили потужність до 4700 МВт - "Енергоатом"

Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська АЕС загальною потужністю 9 000 МВт через загрозу ракетних атак російських загарбників знизили потужність до 4700 МВт, повідомив НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в четвер уранці.

"Станом на 6.30 четверга всі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт", - йдеться в повідомленні.

У НАЕК також уточнили, що остання лінія енергопостачання окупованої Запорізької ЗАЕС відключилася в результаті російських ракетних обстрілів о 3:53 9 березня.

"Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й і 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулися 18 дизель-генераторів для забезпечення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб", - описали ситуацію в "Енергоатомі".

Там зазначили, що в разі неможливості відновлення зовнішнього живлення станції, протягом цього часу може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

"Почався зворотний відлік часу", - прокоментували в компанії.

Як повідомлялося, окупована ЗАЕС через обстріли опинилася вшосте з моменту окупації 4 березня 2022 року повністю знеструмленою, втративши зв'язок з останньою ЛЕП і можливість отримувати е/е від української мережі, перейшла на дизель-генератори.