Події

07:26 09.03.2023

За минулу добу ЗС України відбили понад 110 ворожих атак

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За минулу добу ЗС України відбили понад 110 ворожих атак

За минулу добу українські військові відбили понад 110 атак противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

Зазначається, що інформація про нічні ракетні обстріли буде оприлюднена трохи пізніше.

За минулу добу ворог завдав 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас,  ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна і Голубівка Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Спірне та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Першотравневе, Піщане та Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка - Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва, Берестове, Ямпіль, Сіверськ, Роздолівка та Ягідне на Донеччині. 

На бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Олександро-Шультине. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них - Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне,  Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Причістівка та Нескучне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони  понад 30 населених пунктів. Зокрема, це - Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Кам’янське, Темирівка, Ольгівське, Червоне, Староукраїнка, Чарівне і Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка, Токарівка і Федорівка Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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