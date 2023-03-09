ЗАЕС втратила зв'язок з останньою ЛЕП і перейшла на генератори

Окупована російськими загарбниками Запорізька атомна станція вкотре втратила можливість отримувати електроенергію на власні потреби з мережі та перейшла на енергопостачання від генераторів, повідомили у пресслужбі НАЕК Енергоатом.

"Там пояснили, що внаслідок обстрілів у ніч проти четверга було пошкоджено останню ЛЕП, яка давала змогу постачати ЗАЕС е/е.

"Перебито останню лінію електропередачі. Запустилися генератори", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося, на самій станції вже кілька місяців не працює жоден із шести блоків, а Державна інспекція атомного регулювання роботу обмежила їхнє використання, заборонивши експлуатацію на енергетичних потужностях. Водночас АЕС потребує електрики для власних потреб. Із часу окупації ЗАЕС 4 березня 2022 року вона вже кілька разів опинялася в режимі блекауту через пошкодження всіх ліній електропередачі, підключених до неї.