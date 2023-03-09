Запуск першої у світі 3D-друкованої ракети скасовано

Перший тестовий запуск американської легкої ракети-носія Terran 1,85% компоненти якої створено за допомогою 3D-друкарської технології, запланований на середу, скасовано з технічних причин перед самим стартом, повідомила компанія-розробник Relativity Space.

Запуск першої у світі 3D-друкованої ракети планувалося здійснити зі стартового майданчика LC-16 на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Terran 1 мала вийти на орбіту висотою 200-210 км.

30-метрова двоступенева ракета оснащена дев'ятьма двигунами Aeon на першому ступені та одним на другому, також створеними за допомогою 3D-принтерів. Вони використовують метан як пальне і рідкий кисень як окислювач. Якби запуск пройшов успішно Terran 1 могла стати першою метановою ракетою, виведеною на орбіту.

У рамках першого тестового запуску Ракета Terran 1 не повинна була нести корисне навантаження. У майбутньому вона зможе виводити на низькі навколоземні орбіти до 1250 кг. Вартість одного запуску оцінюють приблизно в $12 млн.

Компанія Relativity Space, заснована в 2015 році, також розробляє важку версію ракети-носія - Terran R, яка буде здатна виводити на орбіту до 20 тонн корисного навантаження і буде багаторазовою. В її конструкції частка 3D-друкованих компонентів буде доведена до 95%. Перший пуск ракети планується в 2024 році. З урахуванням вартості запуску 1 кг корисного навантаження на орбіту вона може стати конкурентом ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

Як зазначає компанія, яка вже уклала низку угод з NASA і Пентагоном, використання 3D-друкарської технології прискорює будівництво таких ракет до двох місяців і значно скорочує їхню вартість.