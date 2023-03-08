Окупанти продовжують спроби наступати на п'яти напрямках на сході країни

РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та зосередила основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурм міста Бахмута. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського", - йдеться в повідомленні.

На куп'янському та лиманському напрямках окупанти продовжують спроби прориву оборони українських військ, вели безуспішний наступ у бік Гряниківки, Спірного та Білогорівки.

"На авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області", - повідомляється у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено, розповіли в Генштабі.