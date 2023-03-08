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17:45 08.03.2023

Окупанти прибрали з чергування в Чорному морі носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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Окупанти прибрали з чергування в Чорному морі носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 8 березня перебуває дев'ять ворожих кораблів, в Азовському - один, із них жодного носія крилатих ракет "Калібр", повідомляють на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

У Середземному морі перебуває сім ворожих кораблів, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 24 судна, з них 12 йшли з Босфору, а в бік Чорного - 26 суден, із них шість продовжили рух у напрямку Босфору.

Як повідомлялося, 25 і 27 лютого в Чорному морі перебував один ворожий носій "Калібрів", а 26 лютого - жодного.

У вівторок, 28 лютого, російське корабельне угруповання було суттєво збільшене: на бойове чергування в море вийшли 17 кораблів російських окупантів, серед яких п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 32 ракети. Така сама кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі зберігалася і в середу, 1 березня.

2, 4, 5 і 7 березня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети. 3 березня угруповання скорочувалося до двох носіїв "Калібрів", 6 березня - до трьох.

 

Теги: #вмс_всу #чорне_море #ракети

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