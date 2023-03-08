Підтримка ПВК "Вагнера" з боку російського командування, ймовірно, знижується - ЗМІ

Командування російської армії, ймовірно, скорочує обсяг підтримки, що надається ПВК "Вагнера", повідомляє CNN із посиланням на західних чиновників.

На думку співрозмовників видання, саме з таким скороченням пов'язаний "емоційний сплеск" ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина, який "бачить, що в нього закінчуються не тільки людські ресурси, а й російська артилерійська підтримка, яка дає змогу скоротити ці втрати".

"Рівень смертності серед бойовиків "Вагнера" "значно вищий, ніж у російських збройних силах", - зазначили співрозмовники видання.

Водночас, на їхню думку, українська армія може піти з Бахмута, якщо вважатиме за необхідне, оскільки місто не є стратегічно важливим пунктом для жодної зі сторін.

"Це (оборона Бахмута – ІФ-У) цілком може тривати ще місяць, або українці можуть вирішити піти протягом тижня. Вони можуть піти, щоб підготувати оборонні рубежі, які вони мають на захід від Бахмута", - підсумували західні чиновники.