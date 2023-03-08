Події

16:31 08.03.2023

На півночі Норвегії введено в дію базу для сил спецпризначення морської піхоти Великої Британії

1 хв читати

Британське командування оголосило в середу, що ввело в дію базу Camp Viking для сил спецпризначення Королівської військово-морської піхоти на півночі Норвегії за 65 км на південь від Тромсе, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на ВМС Великої Британії.

"Розташування бази ідеальне для стримування загроз у регіоні, вона розташована так, що Сполучене Королівство може швидко дати відповідь у разі необхідності захистити північний фланг НАТО та її близького союзника Норвегію", - йдеться в документі.

"Нова база для ведення арктичних операцій стане підмогою британським силам спецпризначення протягом 10 років у той час, як Сполучене Королівство наголошує на прихильності завданню гарантувати безпеку в Арктиці", - наголошується в заяві.

ЗМІ нагадують, що Норвегія відмовляється від створення постійних баз для іноземних військових, тому Camp Viking функціонуватиме лише 10 років.

Цієї зими на базі дислокуватимуться близько 1 тис. спецпризначенців, додають ЗМІ.

Теги: #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 16.02.2023
Норвегія протягом п'яти років виділить на підтримку України $7,4 млрд

Норвегія протягом п'яти років виділить на підтримку України $7,4 млрд

12:19 16.02.2023
Програма підтримки Норвегії створює прецедент сталої боротьби за свободу – Зеленський у зверненні до Стортингу

Програма підтримки Норвегії створює прецедент сталої боротьби за свободу – Зеленський у зверненні до Стортингу

14:21 14.02.2023
Норвегія поставить Україні 12 танків, вісім з яких - Leopard 2

Норвегія поставить Україні 12 танків, вісім з яких - Leopard 2

23:22 13.02.2023
Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

18:20 13.02.2023
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії подальшу співпрацю

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії подальшу співпрацю

14:31 06.02.2023
Прем'єр Норвегії запропонував виділити Україні понад $7 млрд упродовж п'яти років

Прем'єр Норвегії запропонував виділити Україні понад $7 млрд упродовж п'яти років

22:05 31.01.2023
Норвегія представить план довгострокової допомоги Україні на п'ять років

Норвегія представить план довгострокової допомоги Україні на п'ять років

08:10 31.01.2023
Норвегія передасть Україні танки Leopard 2 наприкінці березня

Норвегія передасть Україні танки Leopard 2 наприкінці березня

21:15 25.01.2023
Норвегія готова доправити танки в Україну слідом за західними партнерами

Норвегія готова доправити танки в Україну слідом за західними партнерами

19:15 11.01.2023
Україна отримала від Норвегії 10 мостів для звільнених територій

Україна отримала від Норвегії 10 мостів для звільнених територій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек ООН: Відео загибелі українського військового доводить, що законів війни необхідно дотримуватися

Президент Зеленський і генсек ООН Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня

Танки Leopard-2 доставлять в Україну вже в березні - міністр оборони Німеччини

Сьогодні важливо подякувати всім жінкам, які працюють, навчаються, рятують, лікують і воюють за Україну, - Зеленський

Україні потрібен мільйон артилерійських снарядів якомога швидше - Резніков

ОСТАННЄ

Підтримка ПВК "Вагнера" з боку російського командування, ймовірно, знижується - ЗМІ

У Тбілісі розпочалася чергова акція протесту проти ухвалення закону про іноагентів

Посли ЄС затвердили додаткові EUR2 млрд до Європейського фонду миру, через який надається допомога Україні

Тимчасовий захист у ЄС українських біженців можуть продовжити до 2025 року - ЄК

Суд ЄС скасував санкції, застосовані до матері Пригожина. Єврорада має два місяці, щоб відреагувати

Генсек ООН: Відео загибелі українського військового доводить, що законів війни необхідно дотримуватися

Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard

Президент Зеленський і генсек ООН Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня

Генсек НАТО: Ми не можемо виключати, що Бахмут може впасти найближчими днями

Залужний подякував жінкам за самовідданість на передовій і надійний тил

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА