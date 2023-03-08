На півночі Норвегії введено в дію базу для сил спецпризначення морської піхоти Великої Британії

Британське командування оголосило в середу, що ввело в дію базу Camp Viking для сил спецпризначення Королівської військово-морської піхоти на півночі Норвегії за 65 км на південь від Тромсе, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на ВМС Великої Британії.

"Розташування бази ідеальне для стримування загроз у регіоні, вона розташована так, що Сполучене Королівство може швидко дати відповідь у разі необхідності захистити північний фланг НАТО та її близького союзника Норвегію", - йдеться в документі.

"Нова база для ведення арктичних операцій стане підмогою британським силам спецпризначення протягом 10 років у той час, як Сполучене Королівство наголошує на прихильності завданню гарантувати безпеку в Арктиці", - наголошується в заяві.

ЗМІ нагадують, що Норвегія відмовляється від створення постійних баз для іноземних військових, тому Camp Viking функціонуватиме лише 10 років.

Цієї зими на базі дислокуватимуться близько 1 тис. спецпризначенців, додають ЗМІ.