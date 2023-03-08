Події

16:31 08.03.2023

У Тбілісі розпочалася чергова акція протесту проти ухвалення закону про іноагентів

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У Тбілісі на площі перед будівлею парламенту розпочалася акція прихильників опозиції та представників громадськості, які протестують проти ухвалення парламентом у першому читанні законопроєкту про іноземних агентів.

Відкриваючи мітинг, голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі закликав присутніх щодня проводити акції протесту, доки влада не відкличе цей законопроєкт. Він публічно спалив аркуші паперу, на яких, за його словами, надруковано законопроєкт про іноагентів.

На відміну від попередньої акції у вівторок, у якій брали участь кілька тисяч осіб, присутніх у середу на площі набагато більше. На акції багато студентів різних вишів.

"Учорашній розгін мирного мітингу все розставив на свої місця. Влада повністю дискредитувала себе і вже не є легітимною. Справа лише часу, коли чинна влада зніме з себе повноваження", - сказав журналістам учасник акції, ексдепутат парламенту Гедеван Попхадзе.

Аналогічні акції протесту відбуваються в середу і в інших містах Грузії.

За інформацією МВС, під час учорашньої акції затримали 66 осіб, усіх їх обвинувачують в адміністративному порядку за дрібне хуліганство і непокору поліції. МВС також повідомило, що постраждали до 50 поліцейських.

Народний захисник Грузії Леван Іоселіані, який у середу зустрівся в ізоляторі з затриманими учасниками акції, заявив журналістам, що деякі з них мають сліди побоїв.

"Особливо важкий стан у затриманого на акції лідера опозиційної партії "Гірчі" Зураба Джапарідзе. Йому надано необхідну медичну допомогу", - сказав Іоселіані.

Теги: #грузія #протести

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