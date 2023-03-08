Суд скасував постанову про банкрутство боржника ПриватБанку на 2,6 млрд грн

Центральний апеляційний господарський суд Дніпра 7 березня задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку і скасував постанову про визнання банкрутом компанії "Монтана-Естейт", раніше відомої як "Приватофіс", яка заборгувала банку 2,6 млрд грн.

"У цій справі власники "Приватофісу" намагалися незаконно уникнути сплати ПриватБанку багатомільярдного боргу, маніпулюючи законодавством і зухвало зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого", - повідомляють у пресрелізі ПриватБанку в середу.

Як повідомлялося, компанію "Приватофіс" створив колишній менеджмент ПриватБанку 2005 року, на неї було записано права власності на кількасот відділень банку в усій Україні. Вона також була поручителем ПриватБанку за кредитом рефінансування НБУ, отриманим банком 2009 року, який був змушений погасити сам ПриватБанк 2020 року.

Станом на 2021 рік розмір кредитної заборгованості "Приватофіс" перед банком становив 2,9 млрд грн. У 2021 році ПриватБанк ухвалив рішення ініціювати процедуру банкрутства "Приватофіс", однак призначений судом арбітражний керуючий визнав кредитні вимоги банку лише частково на суму 1,6 млрд грн. Попри заперечення банку суд у грудні 2021 року ухвалив рішення про визнання боржника банкрутом, і тепер цю постанову скасував Центральний апеляційний господарський суд.

ПриватБанк нагадує, що продовжує обстоювати справедливість у понад 500 судових процесах в Україні, ініційованих колишніми власниками та пов'язаними з ними юридичними та фізичними особами.