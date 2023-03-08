Петиція із закликом скоротити комендантську годину в Києві набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом скоротити комендантську годину в Києві й встановити її з 00:00 до 5:00 набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Цю петицію було подано 23 січня і станом на 8 березня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Зменшити комендантську годину з 00:00 до 5:00. Оскільки у більшості найманих працівників немає можливості вчасно потрапити додому, або подовжте рух громадського транспорту", - йдеться в тексті петиції.

На сьогодні комендантська година в Києві триває щодня з 23:00 до 5:00.

Петицію мають розглянути відповідальні особи протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконати її.