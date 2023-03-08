Минула доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждав жоден цивільний, - голова ОВА

За минулу добу, 7 березня, жоден цивільний на території Донецької області не постраждав унаслідок бойових дій, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного. Але ситуація залишається напруженою", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На донецькому напрямку вночі росіяни завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської територіальної громади. У результаті пошкоджено три будинки. Зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка: снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка та Кам'янка, у Курахівській - Курахове та Курахівка.

На горлівському напрямку росіяни інтенсивно обстрілювали Костянтинівку. Загалом унаслідок п'яти обстрілів пошкоджено 18 будинків і школу. Вогонь вели по території Часовоярської і Торецької громад. У Соледарській громаді пошкоджено п'ять будинків у Васюківці та чотири у Федорівці.

На лисичанському напрямку зафіксовано десять прильотів по Торському та Зарічному Лиманської громади.