Події

08:04 08.03.2023

Окупанти втратили за добу в Україні близько 700 військових, 4 танки, 7 артсистем і 3 безпілотники

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 700 військових, 4 танки, 7 артсистем і 3 безпілотники

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили приблизно 700 одиниць особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок середи, 8 березня, становили приблизно 155 тис. 530 осіб, повідомляють на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 4 танки і 9 бойових броньованих машин, а від початку повномасштабного вторгнення - 3436 і 6723 одиниці відповідно.

За добу в Україні було знищено 7 артилерійських систем окупантів і 7 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами), від початку повномасштабного вторгнення - 2463 і 5330 відповідно.

Також у вівторок було збито 3 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня противника, з 24 лютого - 2098 БПЛА.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ також втратила в Україні 488 реактивних систем залпового вогню, 253 засоби протиповітряної оборони, 236 одиниць спеціальної техніки та 18 суден. Знищено 303 літаки і 289 вертольотів, збито 873 крилаті ракети.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

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