Запуск американської "вантажівки" Cargo Dragon до МКС заплановано на 15 березня

Запуск американського вантажного космічного корабля Cargo Dragon компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції (МКС) заплановано на 15 березня, випливає з даних, опублікованих на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

За інформацією управління, корабель буде запущено до станції за допомогою ракети-носія Falcon 9 зі стартового майданчика Космічного центру імені Кеннеді о 3:30 за Києвом (у вівторок о 20:30 за часом Східного узбережжя США).

"Вантажівка" доставить на станцію матеріали для проведення наукових досліджень, припаси та обладнання для екіпажу.

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

Із жовтня 2012 року дотепер компанія SpaceX здійснила 26 пусків вантажних кораблів Cargo Dragon до МКС. Один із них (у 2015 році) закінчився невдачею через аварію ракети-носія Falcon 9.