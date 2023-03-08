Окупанти у вівторок намагалися наступати на п’яти напрямках, відбито понад 100 атак

Російські окупанти у вівторок основні зусилля зосереджували на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках на сході України.

Як повідомляється в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 6.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, противник продовжує безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

"На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, і далі штурмує місто Бахмут. Також вів безуспішні наступальні дії наступ у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. За минулу добу, лише біля Оріхово-Василівки ворог здійснив понад 30 безуспішних атак", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на куп'янському та лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Олександропіль, Кам’янка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Лише біля Мар’їнки ворог здійснив більш як 20 атак", - зазначається в повідомленні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборону.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Водночас, противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України, розповіли в Генштабі.