У Запорізькій області окупанти конфіскували у фермерів зерно, оголосивши про його закупівлю

Російські окупанти конфіскували зерно у фермерів з окупованих районів Запорізької області після того, як оголосили його закупівлю за заниженими цінами, повідомляють на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"У населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти, під виглядом закупівель за значно заниженими цінами, просто конфіскують зернові", - ідеться у зведенні.