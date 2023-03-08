Сили оборони завдали 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу, збито 2 безпілотники

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 6.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України на фейсбук-сторінці.

"Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Крім того, збито ударний безпілотний літальний апарат типу Шахед-136, запущений окупантами під час авіаударів.

Українські ракетники та артилеристи за минулу добу вразили 1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади паливно-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".