Росіяни з важкої артилерії обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська у вівторок обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні російська армія завдала удару по Синельниківському району. Ворог відкрив вогонь із важкої артилерії по Великомихайлівській громаді. Постраждала лінія електропередач. Наслідки атаки ще уточнюють рятувальники. Люди не постраждали. Це головне. Все інше відбудуємо після Перемоги", - написав голова Дніпропетровської ОДА у своєму телеграм-каналі у вівторок.