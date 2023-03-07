Події

20:29 07.03.2023

Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі - Подоляк

2 хв читати
Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі - Подоляк

Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі й не має інформації щодо "про-🇺🇦 груп із підриву" на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" минулого року, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "про-🇺🇦 груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій РФ...",- написав Подоляк у твіттері у вівторок увечері.

У вівторок у New York Times було опубліковано статтю, в якій підриви на газопроводі Nord Stream минулого року пов'язують із проукраїнськими силами. Водночас у статті зазначається, що вони "не мають доказів того, що керівництво України причетне до операції, або що зловмисники діяли за вказівками яких-небудь українських чиновників".

При цьому повідомляється, що відомо лише, що виконавці підриву нібито були противниками президента РФ Володимира Путіна. "Перегляд нещодавно зібраних розвідданих свідчить про те, що вони були противниками президента Росії Володимира Путіна, але не вказує на членів групи, а також того, хто керував або оплачував операцію", - пише видання.

У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку" та однієї - "Північного потоку-2" поблизу данського острова Борнгольм.

 

 

Теги: #північний_потік #подоляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 07.03.2023
Подоляк: Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт

Подоляк: Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт

12:00 03.03.2023
Вибухи в Росії є наслідком втрати контролю всередині країни - Подоляк

Вибухи в Росії є наслідком втрати контролю всередині країни - Подоляк

11:40 01.03.2023
Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк про атаки безпілотників

Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк про атаки безпілотників

12:55 28.02.2023
Жодних "мирних планів" до виведення російських військ бути не може - Подоляк

Жодних "мирних планів" до виведення російських військ бути не може - Подоляк

13:50 24.02.2023
Мирні плани, що не передбачають виведення російських військ з України, призведуть до наступних етапів російського геноциду - Подоляк

Мирні плани, що не передбачають виведення російських військ з України, призведуть до наступних етапів російського геноциду - Подоляк

13:21 21.02.2023
Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

13:47 09.02.2023
Подоляк про обмеження Starlink для ЗСУ: Компанія має вирішити, на чиєму боці – України чи Росії

Подоляк про обмеження Starlink для ЗСУ: Компанія має вирішити, на чиєму боці – України чи Росії

14:25 28.01.2023
Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами в прискореному режимі - Подоляк

Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами в прискореному режимі - Подоляк

11:06 24.01.2023
Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

16:17 23.01.2023
Україна ніколи не зберігала зброю на території АЕС – Подоляк

Україна ніколи не зберігала зброю на території АЕС – Подоляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний зустрівся з групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі

Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні

Зеленський про загибель бійця "Да Вінчі": Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України

Коболєв стверджує, що НАБУ вимагає збільшити розмір застави для нього до 365 млн грн

Сили оборони завдали 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу і знищили російський комплекс ППО - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Білопільську та Есманську ОТГ у Сумській області, без жертв - обладміністрація

Залужний зустрівся з групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі

Росіяни з важкої артилерії обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

Прем'єр Шмигаль обговорив із директором європейського департаменту МВФ нову довгострокову програму співпраці

ЄБРР у травні може схвалити кредит "Укрзалізниці" на EUR200 млн

Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів в Україні

Глава групи титанових компаній "Велта" Бродський оголосив нагороду в $10 тис. за вбивць українського полоненого

Міноборони Угорщини опікувалося підготовкою українських бойових медиків

У САП підтвердили клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву у зв'язку з неповним і несвоєчасним внесенням застави

Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА