Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі - Подоляк

Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі й не має інформації щодо "про-🇺🇦 груп із підриву" на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" минулого року, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "про-🇺🇦 груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій РФ...",- написав Подоляк у твіттері у вівторок увечері.

У вівторок у New York Times було опубліковано статтю, в якій підриви на газопроводі Nord Stream минулого року пов'язують із проукраїнськими силами. Водночас у статті зазначається, що вони "не мають доказів того, що керівництво України причетне до операції, або що зловмисники діяли за вказівками яких-небудь українських чиновників".

При цьому повідомляється, що відомо лише, що виконавці підриву нібито були противниками президента РФ Володимира Путіна. "Перегляд нещодавно зібраних розвідданих свідчить про те, що вони були противниками президента Росії Володимира Путіна, але не вказує на членів групи, а також того, хто керував або оплачував операцію", - пише видання.

У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку" та однієї - "Північного потоку-2" поблизу данського острова Борнгольм.