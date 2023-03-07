Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні

Україна пам'ятає про кожного військового і цивільного, які перебувають у російському полоні, заявив президент Володимир Зеленський.

"Так само, як і про кожен куточок нашої країни, який перебуває в окупації, ми пам'ятаємо про кожну нашу людину, яка перебуває в російській неволі. Звільнимо всіх", - заявив Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок.

При цьому він подякував усім українським бійцям на передовій, які усвідомлюють, наскільки важливо поповнювати обмінний фонд для України.

Зеленський також подякував усім причетним із державних відомств до повернення додому 130 воїнів із російського полону, серед яких були рядові та сержанти.