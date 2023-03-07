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16:56 07.03.2023

МЗС України категорично спростовує інсинуації Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі"

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МЗС України категорично спростовує інсинуації Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі"

Міністерство закордонних справ України категорично спростовує інсинуації Олександра Лукашенка щодо нібито причетності української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі" та вважає це спробою створити штучну загрозу з боку України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії, заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе і шукає миру.

"Вона лежить у Росії, яка всілякими способами намагається іще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету", - наголосив Ніколенко.

Також у відомстві зазначили, що "Лукашенко дозволив собі грубий персональний випад на адресу президента України".

"Цей акт безсилля залишимо без відповіді", - заявили в МЗС.

 

Теги: #лукашенко #мзс #аеродром

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