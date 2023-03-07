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16:54 07.03.2023

Подоляк: Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт

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Подоляк: Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на висловлювання Олександра Лукашенка закликав "визначитися з дефініціями".

"Теракт - це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії - коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами", - написав він у понеділок у твіттері.

Раніше Лукашенко назвав "терактом" атаку на російський літак А-50, який перебував на аеродромі в Мачулищах.

 

Теги: #лукашенко #подоляк

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