Гутерреш обговорить у Києві "зернову угоду"

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прямує з офіційним візитом в Україну для обговорення Стамбульської зернової угоди, повідомляє пресслужба ООН.

"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України. У середу вранці він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи за всіма її аспектами, а також інші актуальні питання", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що це вже третій візит генерального секретаря в Україну за останній рік.

Як повідомлялося, 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документів про створення коридору для вивезення зерна з трьох портів на українській території - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Наприкінці лютого повідомлялося, що обсяг експорту українського продовольства в рамках "зернової угоди" перевищив 22 млн.

Термін дії угоди закінчується 18 березня. Генсек ООН раніше висловлював сподівання на її продовження. За продовження також виступає Туреччина.

У Москві стверджують, що "чорноморська ініціатива" не працює: російському сільгоспекспорту чинять перешкоди, а українська сторона продовжує блокувати відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".