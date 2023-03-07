Події

15:34 07.03.2023

Гутерреш обговорить у Києві "зернову угоду"

1 хв читати
Гутерреш обговорить у Києві "зернову угоду"

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прямує з офіційним візитом в Україну для обговорення Стамбульської зернової угоди, повідомляє пресслужба ООН.

"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України. У середу вранці він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи за всіма її аспектами, а також інші актуальні питання", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що це вже третій візит генерального секретаря в Україну за останній рік.

Як повідомлялося, 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документів про створення коридору для вивезення зерна з трьох портів на українській території - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Наприкінці лютого повідомлялося, що обсяг експорту українського продовольства в рамках "зернової угоди" перевищив 22 млн.

Термін дії угоди закінчується 18 березня. Генсек ООН раніше висловлював сподівання на її продовження. За продовження також виступає Туреччина.

У Москві стверджують, що "чорноморська ініціатива" не працює: російському сільгоспекспорту чинять перешкоди, а українська сторона продовжує блокувати відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Теги: #зерно #оон #гутерреш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 07.03.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 8173 цивільних, 13620 поранено - ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8173 цивільних, 13620 поранено - ООН

13:44 05.03.2023
Анкара працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС Туреччини

Анкара працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС Туреччини

20:55 02.03.2023
НАБУ і САП викрили осіб, причетних до заподіяння 9,1 млн грн збитків держпідприємству під час закупівлі зерна

НАБУ і САП викрили осіб, причетних до заподіяння 9,1 млн грн збитків держпідприємству під час закупівлі зерна

08:11 02.03.2023
Чотири судна доставлять українське продовольство в Китай, Туреччину, Іспанію та Бельгію

Чотири судна доставлять українське продовольство в Китай, Туреччину, Іспанію та Бельгію

18:44 01.03.2023
На окупованих територіях Луганської області у фермерів псується врожай - Генштаб ЗСУ

На окупованих територіях Луганської області у фермерів псується врожай - Генштаб ЗСУ

08:15 28.02.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 8101 цивільного, ще 13479 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8101 цивільного, ще 13479 поранено

07:32 28.02.2023
Три судна переправлять українську кукурудзу в Японію, Туніс і Нідерланди

Три судна переправлять українську кукурудзу в Японію, Туніс і Нідерланди

16:43 27.02.2023
Єврокомісія з Польщею за підтримки ООН об'єднують зусилля для пошуку викрадених росіянами українських дітей і притягнення винних до відповідальності

Єврокомісія з Польщею за підтримки ООН об'єднують зусилля для пошуку викрадених росіянами українських дітей і притягнення винних до відповідальності

11:32 27.02.2023
Прокуратура Криму повідомила про підозру ще трьом капітанам російських суден, причетним до перевезення награбованого українського зерна

Прокуратура Криму повідомила про підозру ще трьом капітанам російських суден, причетним до перевезення награбованого українського зерна

07:50 27.02.2023
Два суховантажі з українською кукурудзою прямують до Іспанії та Нідерландів

Два суховантажі з українською кукурудзою прямують до Іспанії та Нідерландів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Leopard 2, повідомив глава Міноборони країни

У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

ОСТАННЄ

Суд постановив привід щодо нардепа, обвинуваченого в декларуванні недостовірних відомостей

Кабмін пропонує ВР денонсувати угоду з Росією про співпрацю під час здійснення спільного контролю на держкордоні

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

Київська прокуратура вимагає стягнути понад 79 млн грн санкцій із генпідрядника будівництва метро на Виноградар

Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Leopard 2, повідомив глава Міноборони країни

В Одесі поліція припинила діяльність мережі підпільних "фабрик" із виробництва підроблених парфумів

У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

У Великій Британії готуються до найсильнішого за сезон похолодання та снігопадів

У Харкові в тестовому режимі почнуть працювати вуличні ліхтарі - Терехов

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА