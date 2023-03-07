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12:44 07.03.2023

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

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Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

Перші батареї зенітних ракетних комплексів Patriot вже прибули в Україну, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті La Razоn.

"Завдяки зусиллям Польщі в Україну прибули, зокрема, батареї Patriot або перші танки Leopard", - сказав Блащак, відповідаючи на запитання про те, чи наполягатиме Польща на наданні Києву всієї необхідної йому зброї.

Водночас будь-яких додаткових деталей щодо прибуття ЗРК в Україну він не розкрив.

"Тільки наші спільні дії - дії всього вільного світу - можуть схилити баланс цього несправедливого конфлікту на правильний бік", - наголосив Блащак.

Говорячи ж про можливість передання Україні західної авіації, він зазначив, що "рішення з цього питання потрібно ухвалювати на ширшому союзницькому рівні".

У січні Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot. Раніше, 21 грудня 2022 р., президент США Джо Байден оголосив про виділення ще майже $1 млрд на допомогу Україні. У межах цього пакета США вирішили передати Києву батарею ЗРК Patriot, а також навчити українських військовослужбовців управління цим ЗРК.

 

Теги: #польща #patriot_зрк

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