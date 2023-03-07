За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

За попередніми даними, розстріляний на відео український військовополонений - військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

"Учора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних сил України, якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!". За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура", - повідомляє командування в телеграм-каналі.

Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 р. після бойових дій у районі міста Бахмут.

Тіло військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження особи може бути встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

"Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста за нашого Героя буде невідворотною. Слава Україні! Героям слава!" - додали військові.